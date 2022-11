Fotowoltaika a śnieg. Czy warto odśnieżać panele PV?

W polskim klimacie instalacje fotowoltaiczne najwięcej prądu produkują wiosną i latem. Nie brakuje wówczas słonecznej pogody, a i sam dzień jest długi, dzięki czemu czas pracy instalacji się wydłuża. Późna jesień i zima to czas, kiedy produkcja energii elektrycznej z fotowoltaiki jest znacznie mniejsza, ale to nie znaczy, że nie warto zadbać o to, by ją maksymalizować.