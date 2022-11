Obowiązkowa fotowoltaika w kolejnym kraju. Decyzja zapadła

Fotowoltaika we Francji nie będzie już kwestią wyboru. Przynajmniej w przypadku parkingów wielkopowierzchniowych. Nowy obowiązek został przyjęty już przez senat i będzie dotyczył zarówno obiektów, które dopiero powstaną, jak i tych, które były w użyciu przed wejściem w życie nowego prawa.

Jak czytamy w serwisie gramwzielone.pl, instalacja fotowoltaiczna będzie obowiązkowa na wszystkich parkingach, które są w stanie pomieścić co najmniej 80 pojazdów. Ich właściciele będą musieli zadaszyć tego typu obiekt panelami fotowoltaicznymi, tworząc tzw. carporty, czyli wiaty, w których standardowe pokrycie dachowe, na przykład blacha, jest zastąpione modułami fotowoltaicznymi.

Nowe prawo zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r., lecz czas na pokrycie parkingu panelami fotowoltaicznymi będzie o wiele dłuższy. W przypadku parkingów, na których znajduje się od 80 do 400 miejsc parkingowych, czas na pokrycie ich panelami fotowoltaicznymi wynosi pięć lat. W przypadku większych obiektów przepisy są mniej elastyczne.

Właściciele parkingów mieszczących więcej niż 400 pojazdów będą musieli szybciej zrealizować swoje inwestycje. Na montaż fotowoltaiki będą mieć tylko trzy lata. Według nowych przepisów panelami fotowoltaicznymi należy pokryć co najmniej 50 proc. powierzchni parkingu. Za niewywiązanie się z obowiązku przewidziane są kary.

W finalnym kształcie nowych przepisów kara naliczana jest za każdy miesiąc zwłoki i wynosi ona 50 euro. Oznacza to, że właściciele parkingów mieszczących 80 pojazdów, a zatem najmniejszych spośród tych, których nowe przepisy dotkną, będą musieli zapłacić za rok zwłoki 48 tys. euro.

Mimo to obowiązkowa fotowoltaika na parkingach ma przełożyć się na ogromny wzrost mocy zainstalowanej w tej technologii. Francuskie władze przewidują, że będzie to wzrost o ok. 11 GW, czyli tyle, ile wynosi moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce.