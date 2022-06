Fotowoltaika. Amerykańska armia zbudowała "szklane jezioro"

W planach amerykańskiego Departamentu Obrony jest budowa setek pływających farm solarnych na terenie całego kraju. Będzie to sposób na to, by armia USA uniezależniła się od tradycyjnych źródeł energii. I chociaż tego typu konstrukcje nie są niczym nowym na świecie, to skala planów Amerykanów robi ogromne wrażenie.