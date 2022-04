Fotowoltaika. Firmy popełniają błędy. Zakrawają na skandal

Fotowoltaika jest w Polsce naprawdę bardzo popularna. Duża chęć Polaków do obniżenia rachunków na prąd sprawiła, że popyt na instalacje fotowoltaiczne wzrósł bardzo szybko, a rynek na to zareagował. Wiele przedsiębiorstw zaczęło zajmować się montażem paneli fotowoltaicznych, choć wcześniej nie miały w tej dziedzinie doświadczenia.

Każda firma kiedyś stawiała pierwsze kroki, więc niedoświadczony wykonawca nie musi od razu oznaczać katastrofy. Jest jednak spore ryzyko, że pierwsze instalacje fotowoltaiczne montowane przez firmę będą miały pewne mniejsze lub większe wady. O ile niektóre z nich nie są groźne, inne mogą doprowadzić na przykład do pożaru.

Dlaczego fotowoltaika się wyłącza? To najczęstsze przyczyny

Serwis nto.pl informuje o skargach, które trafiają do rzecznika konsumentów w Kluczborku. Janusz Kuliberda, pełniący rolę powiatowego rzecznika konsumentów w Kluczborku, informuje, że obecnie otrzymuje wiele skarg na firmy zajmujące się fotowoltaiką. Jak zauważa Kuliberda - ludzie szukają oszczędności, a często doprowadza to do sporych strat.