Fotowoltaika na nowych zasadach. Podsumowano rok net-billingu

Kwiecień 2022 r. przyniósł duże zmiany w fotowoltaice w Polsce. Dotychczasowy system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej, czyli net-metering, został zastąpiony przez net-billing, który bardzo szybko został zidentyfikowany jako mniej korzystny dla prosumentów.

Odpowiedzią na zmiany systemu rozliczania energii elektrycznej był gwałtowny przyrost mocy mikroinstalacji fotowoltaicznych pod koniec 2021 r. i w pierwszym kwartale 2022 r. Inwestorzy chcieli zostać na starych, dobrze znanych zasadach, zamiast ryzykować utratę środków w związku z nowym systemem, który zakładał odsprzedaż nadmiaru energii zamiast jej wirtualnego magazynowania.

Instytut Energetyki Odnawialnej przeanalizował rok funkcjonowania net-billingu w Polsce. Jak czytamy w analizie, spowolnił on rozwój instalacji prosumenckich, ale nie oznacza to, że jest to rozwiązanie obiektywnie złe. Przyczyniło się ono bowiem do bardziej świadomego inwestowania w fotowoltaikę.

Choć to marne pocieszenie dla osób, które chcą inwestować w fotowoltaikę, net-billing jest korzystny dla wszystkich pod jednym względem. Ze względu na ceny odkupu energii, zniechęca on do przewymiarowywania instalacji fotowoltaicznych. To z kolei może zredukować odczuwanie niedogodności w związku ze złym stanem sieci przesyłowych.



Krótko mówiąc - im wyższa autokonsumpcja, tym mniej energii oddawanej do sieci, a co za tym idzie, mniejsze ryzyko zbyt dużego wzrostu napięcia w sieci i wyłączanie instalacji fotowoltaicznych w danej okolicy. Im mniejsza instalacja fotowoltaiczna, tym wyższy wskaźnik autokonsumpcji.

Ze względu na większą opłacalność, prosumenci, korzystający z systemu net-billingu, zastępują "magazynowanie energii w sieci" faktycznym magazynowaniem. Najprostszym jego sposobem jest np. wykorzystywanie energii z instalacji fotowoltaicznej do zasilania bojlera elektrycznego, który zapewni ciepłą wodę użytkową.