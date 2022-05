Fotowoltaika przechodzi kryzys w Polsce. Spadek przyłączeń o 98,5 proc.

Fotowoltaika w Polsce przeszła niemałą rewolucję wraz z początkiem kwietnia. Wtedy to doszło do zmiany zasad rozliczania wyprodukowanej przez prosumentów energii elektrycznej. Zamiast dobrze znanego net-meteringu, który zakładał możliwość wykorzystania 70 lub 80 proc. nadwyżki energii oddawanej do sieci, zaczął obowiązywać net-billing.