Fotowoltaika zostanie opodatkowana? Ministerstwo Finansów skomentowało doniesienia

W ostatnich dniach temat opodatkowania systemów fotowoltaicznych stał się przedmiotem intensywnych dyskusji zarówno w mediach, jak i w kręgach ekspertów. W obliczu rosnącej liczby instalacji paneli słonecznych w gospodarstwach domowych i firmach, pojawiły się spekulacje dotyczące potencjalnych zmian w przepisach podatkowych, które mogłyby wpłynąć na finansowanie oraz opłacalność inwestycji w odnawialne źródła energii. W odpowiedzi na te doniesienia, Ministerstwo Finansów postanowiło odnieść się do kwestii, zapewniając jasność co do przyszłości polityki podatkowej wobec fotowoltaiki.