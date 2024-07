Sprawdzili, jak długo fotowoltaika może działać bez awarii

Wstępne wyniki opisywanych wyżej badań wskazują, że ponad połowa analizowanych urządzeń może działać bezawaryjnie przez około 15 lat. Dotyczy to zarówno falowników, jak i optymalizatorów, co może wprowadzać pewne niejasności, biorąc pod uwagę, że są to różne urządzenia o odmiennych charakterystykach pracy.