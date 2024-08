Gadżety z czasów PRL‑u. O czym marzyli Polacy żyjący w tamtych czasach?

4 / 7 Drukarki igłowe

Drukarki igłowe były kiedyś najpopularniejszym typem drukarki komputerowej. Wykorzystywały taśmę barwiącą podobną do tej stosowanej w maszynach do pisania. Ich główną zaletą były niskie koszty użytkowania (znacznie niższe w porównaniu do technologii laserowej czy atramentowej) oraz możliwość drukowania kilku kopii na papierze samokopiującym. Do dzisiaj często używa się ich m.in. do drukowania faktur i innych dokumentów.