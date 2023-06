Kiedyś każdy Polak chciał go mieć. Właśnie stuknęło mu 50 lat

"Przejechaliśmy w obie strony bez awarii, ale spytam: kto zapalał malucha od tyłu, od klapy, kijem? Ręka do góry! O, witam w klubie" – żartował, kierując pozdrowienia do kilkudziesięciu osób, które w podobny sposób uruchamiały niegdyś silnik fiacika.

"Maluch to było zjawisko społeczne. Zadecydował o rozwoju miasta. Chcemy kultywować historię fiata 126. Mój egzemplarz ma 47 lat. Jest w bardzo dobrym stanie. Zachowam go dla swoich dzieci" – podkreślił.

Wśród uczestników zlotu byli państwo Sławek i Maria z dziećmi Wiktorią i Pawłem. "Malucha kupiliśmy dla córki. Jest niepełnosprawna i jest to forma psychologicznej rehabilitacji. Wspólnie jeździmy nim na wycieczki. Zależy nam, by córka opuściła cztery ściany. Postanowiliśmy kupić starego fiacika i wyremontowaliśmy go wspólnie z żoną w naszym domowym garażu. Jeden sąsiad pomógł w spawaniu, drugi przy silniku. Nasz maluch ma 24 lata. (…) To kapitalne auto. Kiedyś, gdy córka miała roczek, jeździliśmy fiatem 126p pod namioty na Słowację. Mieściło się wszystko, namioty, śpiwory, żywność. Ten samochód ma duszę, to styl życia" – wskazał w rozmowie z PAP pan Sławomir.