Gdzie mogą stanąć wiatraki? Dostępna interaktywna mapa

Obecnie obowiązujące przepisy zakładają, że odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań musi wynosić co najmniej dziesięciokrotność wysokości wiatraka, co w praktyce dyskwalifikuje niemal wszystkie miejsca w Polsce. Próby liberalizacji przepisów nie należą do najbardziej udanych - początkowo mówiło się o redukcji odległości do 500 m, z czasem pojawiły się też prepozycje 700 i 1000 m, które jednak zmieniają bardzo dużo.