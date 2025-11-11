Google porządkuje lokalizatory dla Androida. Find Hub pokazuje listę kompatybilnych urządzeń

Google zaktualizował stronę Find Hub, zbierając w jednym miejscu marki i modele lokalizatorów Bluetooth współpracujących z siecią odnajdywania urządzeń na Androidzie.

Lokalizator ChipoloLokalizator Chipolo
Źródło zdjęć: © Chipolo
oprac.  MNU

Google rozwija Find Hub – platformę do odnajdywania zgubionych sprzętów. Początkowo służyła głównie do szukania smartfonów, ale w 2024 r. dodano wsparcie dla lokalizatorów Bluetooth, słuchawek i akcesoriów. Teraz w serwisie Find Hub pojawiła się lista obsługiwanych marek i urządzeń, co ułatwia wybór alternatyw dla AirTaga.

Aktualizacja witryny ma charakter porządkujący. Google zebrał w jednym miejscu kompatybilne modele, choć na liście widnieją wyłącznie nazwy produktów. Brakuje zdjęć i opisu funkcji, co może utrudnić szybkie porównanie, ale wskazuje, które gadżety skorzystają z sieci Androida.

Find Hub działa jako crowdsourcingowa sieć urządzeń z Androidem. Zgubiony przedmiot wysyła zaszyfrowany sygnał Bluetooth o niskiej energii, który anonimowo odbierają pobliskie telefony innych użytkowników. Przybliżona lokalizacja trafia następnie szyfrowanym kanałem na konto właściciela, nawet gdy gadżet jest offline. Mechanizm różni się od klasycznego śledzenia GPS. Nie wymaga stałego połączenia i wysokiego poboru energii, bo opiera się na sygnałach BLE i skali ekosystemu Androida. Dzięki temu lokalizatory i słuchawki mogą być odnajdywane w tle, bez dodatkowych działań po stronie przechodniów.

