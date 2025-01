Grasz na Windows 11? Możesz mieć problemy

Windows 11 to najnowszy system operacyjny, który w wersji 24H2 wprowadza szereg usprawnień, które mają poprawić funkcjonalność komputera. Aktualizacja ta oferuje m.in. obsługę Wi-Fi 7, ulepszenia dźwięku Bluetooth LE dla urządzeń wspomagających słyszenie oraz lepiej zoptymalizowany eksplorator plików.

Większość użytkowników otrzymuje tę aktualizację automatycznie przez Windows Update, co powinno poprawić funkcjonalność i komfort użytkowania systemu. Nie zawsze jest to dobre rozwiązanie. W sieci nie brakuje głosów niezadowolenia ze strony graczy, którzy po jej instalacji napotkali na problemy przy uruchamianiu niektórych gier.

Pierwsze wzmianki o kłopotach z aktualizacją Windows 11 24H2 pojawiły się jeszcze pod koniec 2024 r. Problemy dotyczyły szczególnie gier z serii Assassin's Creed (Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Origins i Assassin's Creed Odyssey). Użytkownicy zgłaszali też problemy z Star Wars Outlaws i Avatar: Frontiers of Pandora.

Sytuacja wciąż się nie poprawia, co potwierdza fala niezadowolenia graczy, zwłaszcza w przypadku Assassin's Creed Origins, który na Steam zebrał ok. 15 proc. negatywnych recenzji. Gracze upatrują przyczyn problemów zarówno w firmie Microsoft, jak i Ubisoft.

"Zignoruj ​​wszystkie negatywne recenzje, którymi ostatnio bombardują ludzi. Awarie nie są winą Ubisoftu, to wina Microsoftu, który zepsuł system Windows 11. Cofnij instalację systemu Windows 11 do wcześniejszej wersji lub po prostu wróć do systemu Windows 10."