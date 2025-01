Jak przyspieszyć swój komputer? Kluczowa może być ta aktualizacja

Systemy operacyjne od Microsoft mają skłonność do spowalniania po kilku latach użytkowania. Eksperci podają, że sprzęt może tracić od 5 do 10% swojej wydajności co pół roku. Po pewnym czasie komputer działa znacznie wolniej i utrudnia wykonywanie zadań. Główną przyczyną tego problemu są sterowniki, które mogą nie być uszkodzone, ale wymagają aktualizacji. Możliwe, że wystarczy tylko kilka kliknięć, aby rozwiązać problem.