Grzywna za antenę satelitarną? W tym przypadku to możliwe

Podczas budowy domu napotykamy na wiele trudności. To znaczące przedsięwzięcie wymaga uwagi i spełnienia licznych wymogów. Prawo budowlane często nie daje możliwości odstępstw, przez co inwestorzy muszą być ostrożni, aby drobna pomyłka nie skutkowała wysokimi karami. Podobne zasady dotyczą osób, które chcą przeprowadzić modyfikacje w już istniejących budynkach.

Niekiedy mogą to być bardzo proste prace. Jednym z takich przykładów jest montaż anteny satelitarnej . Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 15 prawa budowlanego, instalacja urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, nie wymaga pozwolenia na budowę.

W niektórych przypadkach montaż anteny na dachu może jednak prowadzić do wysokiej kary. Dotyczy to raczej rzadkich sytuacji, kiedy antena jest zamontowana na maszcie powyżej trzech metrów. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 pr. bud., instalacja urządzeń o wysokości ponad 3 metry na budynkach wymaga zgłoszenia do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej.