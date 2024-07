Hakerzy mogą sprawdzić, co oglądasz na monitorze. Nowy sposób

Ochrona prywatności stanowi istotny element użytkowania komputera, zapewniając bezpieczeństwo danych osobowych i informacji tajnych. Niestety, aby uzyskać do nich dostęp, niekiedy nie jest wymagana bezpośrednia obecność przy urządzeniu.

Badacze z University of the Republic w Montevideo, w Urugwaju, rozwinęli model sztucznej inteligencji, który umożliwia obserwację obrazu na ekranie na podstawie analizy promieniowania elektromagnetycznego wydobywającego się z kabla HDMI. Szczegółowy opis metody został przedstawiony w publikacji na platformie arXiv .

echniki analizy promieniowania elektromagnetycznego nie są nowością i były już stosowane, głównie do sygnałów analogowych. Jednak obecnie naukowcy stworzyli bardziej zaawansowaną metodę bazującą na sztucznej inteligencji, efektywną również dla cyfrowych sygnałów z 10-bitowym kodowaniem. Model AI, analizując promieniowanie elektromagnetyczne z kabla HDMI, może precyzyjnie zrekonstruować dużą część wyświetlanego obrazu.

Badacze przetestowali metodę, używając specjalistycznego oprogramowania do rozpoznawania tekstu z sygnału wideo, a następnie porównując zrekonstruowany tekst z oryginalnym obrazem na ekranie. Mimo że współczynnik błędów wynosi obecnie około 30%, jest on znacząco niższy w porównaniu do metod wcześniej stosowanych.