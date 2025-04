Humanoidy w magazynach. Czy roboty zastąpią ludzi?

GXO Logistics to globalny lider w branży logistycznej, rozpoczął testy humanoidalnych robotów Digit i Apollo w swoich magazynach. Firma dołącza tym samym do Amazona, który już wcześniej wprowadził te maszyny do swoich centrów logistycznych.

Robot Digit, mierzący 175 cm i ważący 64 kg, jest wyposażony w zaawansowane technologie, takie jak lidar 360 stopni, kamery i czujniki, co umożliwia mu autonomiczną nawigację. Dzięki specjalnym chwytakom, Digit może swobodnie manipulować przedmiotami, co czyni go idealnym do pracy w magazynach.