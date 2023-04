I poodkurza, i pozamiata. Nowa Roomba wie jak sprzątać

Nowa Roomba należy też do inteligentnych maszyn. Sama rozpoznaje, czy użytkownik umieścił w środku pojemnik na sucho czy na mokro i automatycznie dostosowuje do tego swój tryb działania.

Do sklepów trafił też model Roomba Combo i8+. Ten "plusik" w nazwie oznacza, że w zestawie znajduje się ładująco-czyszcząca stacja Clean Base. Potrafi ona automatycznie odessać zebrany przez robota kurz i umieścić go w szczelnym worku AllergenLock. Jego zapełnienie zajmuje zwykle kilka tygodni i w tym czasie użytkownik się nie pobrudzi. A jako że robot sam wraca do tej stacji, to urządzenie jest praktycznie bezobsługowe.