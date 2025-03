Misja kosmiczna, jakiej jeszcze nie było. Przelecą nad biegunami po orbicie Ziemi

Misja Fram 2 to wyjątkowe przedsięwzięcie, które po raz pierwszy umożliwi ludziom przelot nad biegunami Ziemi z orbity okołoziemskiej. Czterech komercyjnych astronautów , w tym dowódca i sponsor misji Chun Wang, wyruszy w kosmos, aby przeprowadzić szereg badań naukowych. Start zaplanowano na 31 marca o godz. 21.46 czasu ET (1 kwietnia, godz. 3.47 czasu polskiego) z Centrum Kosmicznego Kennedy’ego.

Podczas pobytu na orbicie polarnej, trwającego od 3 do 5 dni, załoga zrealizuje 22 projekty badawcze. Skupią się one na zachowaniu ludzkiego organizmu w przestrzeni kosmicznej , w tym na utrzymaniu masy mięśniowej i szkieletowej, jakości snu, poziomie stresu oraz chorobie lokomocyjnej. Dodatkowo, astronauci będą obserwować zjawiska atmosferyczne, takie jak STEVE, czyli jasne łuki na nocnym niebie.

Misja Fram 2 to także okazja do przeprowadzenia eksperymentu MushVroom, w ramach którego po raz pierwszy w kosmosie zostaną wyhodowane grzyby ostrygowate. Mogą one stać się posiłkiem dla astronautów podczas długich misji kosmicznych.