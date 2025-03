Grenlandia nieoczekiwanie zyskała nowe tereny. Dzięki topnieniu lodowców

Grenlandia , największa wyspa na świecie, zaskakuje naukowców. W ciągu ostatnich 20 lat jej linia brzegowa powiększyła się o 1620 km. To efekt topnienia lodowców, które odsłoniły nowe tereny. Z wody wyłoniły się także nieznane wcześniej wyspy. Badania te zostały opublikowane w naukowym czasopiśmie "Nature Climate Change".

Grenlandia, choć jest autonomicznym terytorium zależnym Danii, pozostaje w centrum zainteresowania światowych mocarstw, które widzą w niej potencjał do eksploatacji nowych zasobów. To, co dla jednych jest zagrożeniem, dla innych może być szansą na rozwój.