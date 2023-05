Idziesz na koncert? To może być sprzęt dla ciebie

Sennheiser stworzył nowy produkt, który docenić powinny te osoby, które regularnie bywają na koncertach. Głośna muzyka to niepowtarzalne wrażenia, ale jednocześnie zagrożenie dla naszego słuchu. Im bliżej sceny się znajdujemy, tym większe wyzwanie stanowi to dla naszych uszu. Jak uporać się z hałasem?

Sennheiser wypuszcza na rynek dwa warianty stoperów - SoundProtex i SoundProtex Plus. Zatyczki bazują na technologii filtrów membranowych, co pozwala użytkownikom na cieszenie się zrównoważonym brzmieniem w pełnym zakresie częstotliwości. Docierający w ten sposób dźwięk ma być szczegółowy, a przy tym nie powodować zagrożenia uszkodzenia słuchu.

Filtry w SoundProtex zmniejszają ciśnienie akustyczne docierające do ucha, obniżając przy tym potencjalnie szkodliwy poziom głośności, co z kolei pozwala na dłuższe słuchanie muzyki bez uszkodzenia słuchu - hałas o natężeniu powyżej 100dB przez ponad 15 minut może nieść za sobą negatywne konsekwencje.

Jak czytamy w oficjalnej informacji, zatyczki SoundProtex mają też dobrze sprawdzać się w innych warunkach, m.in. w trakcie pracy, by odizolować się od większości dźwięków współpracowników. Te zatyczki wielokrotnego użytku są w stanie też zaoferować całkowitą ciszę - w tym celu należy zastosować dołączony do zestawu filtr, który całkowicie blokuje dźwięk.

W porównaniu do zestawu SoundProtex SoundProtex Plus oferuje dwa dodatkowe filtry akustyczne, dzięki czemu użytkownik ma mieć możliwość dostosowania poziomu tłumienia hałasu do swoich potrzeb. Jeśli chodzi zaś o cenę zestawów - Sennheiser SoundProtex będzie kosztować 189 zł, a SoundProtex Plus - 369 zł.