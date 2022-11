Innowacyjny fotel biurowy. Stworzył go Volkswagen

Niemiecka marka samochodów Volkswagen zaprojektowała nietypowy fotel biurowy. Został on wyposażony m.in. w klakson, reflektory, podgrzewane siedzenie i silnik elektryczny, który pozwala osiągać nim prędkość do 20 km/h. Wiele wskazuje jednak na to, że fotel będą mogli wypróbować tylko nieliczni i nie trafi on do sprzedaży.