Karaluchy nie mają z nim szans. Ten laser unicestwia je jeden po drugim

Ildar Rakhmatulin, pracownik naukowy Uniwersytetu Heriot-Watt zainteresowany uczeniem maszynowym i inżynierią, opracował technologię, która ma zwalczać natrętne karaluchy kryjące się w kątach naszych domów. W badaniu opublikowanym w czasopiśmie naukowym "Oriental Insects" Rakhmatulin i jego współpracownicy wykorzystali zautomatyzowane laserowe urządzenie z widzeniem maszynowy, aby przeprowadzić serię eksperymentów na karaluchach domowych.

Wieżyczka laserowa niszczy karaluchy

Wieżyczka laserowa była w stanie nie tylko wykryć karaluchy z dużą dokładnością, ale także odstraszyć lub unieszkodliwić pojedyncze owady znajdujące się w odległości do 1,2 metra. Wszystko za sprawą komputera Jetson Nano, który pozwolił na osiągnięcie wysokiej precyzji wykrywania i neutralizowania robaków. "Zacząłem używać Jetson Nano, który pozwolił mi na wykorzystanie technologii głębokiego uczenia z większą dokładnością do wykrywania obiektu" – wyjaśnił Rakhmatulin.

Źródło zdjęć: © Oriental Insects Schemat poglądowy konfiguracji lasera

Jetson Nano to mały komputer, który może uruchamiać algorytmy uczenia maszynowego. Przetwarza on sygnał cyfrowy z dwóch kamer, aby określić pozycję karalucha, a następnie przekazuje tę informację do galwanometru (maszyny mierzącej prąd elektryczny), który zmienia kierunek lasera, aby strzelić do celu.

Rakhmatulin wypróbował tę konfigurację przy różnych poziomach mocy lasera. Odkrył, że przy niższym poziomie mocy może wpływać na zachowanie karaluchów odstraszające je za pomocą lasera. Natomiast przy wyższym poziomie mocy karaluchy były skutecznie unicestwiane.

Laser na karaluchy dostępny dla wszystkich

Wynalazca udostępnił też wszystkie dane i instrukcje dotyczące lasera, zaznaczając, że inni mogą spróbować go skonstruować, o ile podejmą odpowiednie środki ostrożności. "Używam bardzo taniego sprzętu i taniej technologii, a oprogramowanie ma otwarty kod źródłowy" – wyjaśnił Rakhmatulin.

Wszystkie potrzebne informacje znajdują się na jego profilu w serwisie GitHub. Z kolei zgodnie z pracą badawczą wszystkie urządzenia potrzebne do konstrukcji lasera kosztują nie więcej niż 250 dol. (ok. 1,2 tys. zł). Rakhmatulin ostrzega jednak, że laser nie jest gotowy do użytku domowego – przynajmniej na razie.

Nie jest to zalecane, ponieważ jest to trochę niebezpieczne. Lasery mogą uszkodzić nie tylko karaluchy, ale także twoje oczy. Ildar Rakhmatulin Uniwersytet Heriot-Watt

Należy mieć też na uwadze, że choć prototyp nadaje się do badań akademickich, potrzeba jeszcze dodatkowych badań i prac, zanim będzie można go wdrożyć na większą skalę. W artykule wskazano, że mniejszy punkt laserowy byłby skuteczniejszy w zabijaniu karaluchów, ale jest trudny do wdrożenia. Pomocna byłaby również możliwość precyzyjnego kontrolowania, które części ciała karaluchów zostaną trafione.

Konrad Siwik, dziennikarz Gadżetomanii