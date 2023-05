Jak dbać o rynny? Wielu o tym nie wie

Rynny stalowe czy PCV to elementy domu, które nie przykuwają uwagi. Bardzo często nie robimy z nimi nic od momentu, gdy zostały zamontowane. To błąd. By rynny spełniały swoją funkcję, trzeba o nie dbać. Nie jest to wcale wymagające.

Rynny nie są elementem budynku, który wydaje się szczególnie trudny lub wymagający w obsłudze. Z tego względu wiele osób nie poświęca im wystarczająco dużo uwagi. To doprowadza do sytuacji, w której przestają one spełniać swoją rolę, co może prowadzić do poważniejszych problemów.

Podstawą konserwacji rynien jest ich czyszczenie. Wypada robić to regularnie - jesienią rynny mogą zapychać się przede wszystkim od liści, ale w ciągu roku zaszkodzić mogą im też inne zabrudzenia, takie jak piasek, pyły, czy mech, który może rozwinąć się w tych wilgotnych elementach.

Przy czyszczeniu rynien należy jednak zachować odpowiednią ostrożność. Ostre elementy mogą niepotrzebnie zarysować lub uszkodzić rynny. Oprócz tego trzeba uważać, by przy zbyt intensywnych próbach usunięcia zabrudzeń z rynien nie doprowadzić do ich przekrzywienia lub uszkodzenia mocowań. Zazwyczaj nie jest o to łatwo, ale w przypadku konstrukcji, które mają już swoje lata, może się to zdarzyć.

Konserwacja rynien

Konserwacja rynien nie jest czynnością skomplikowaną, a w pierwszych latach od ich montażu nie jest nawet konieczna. Skupia się ona przede wszystkim na sprawdzaniu szczelności rynien, tj. czy nie występują uszkodzenia mechaniczne lub czy są one ze sobą odpowiednio połączone. Sprawdzian taki najlepiej przeprowadzić lejąc do rynien wodę z węża ogrodowego. Aby dostrzec wszelkie nieszczelności, dobrze jest zatkać odpływ z rynny, dzięki czemu woda będzie znajdować się w nich przez dłuższą chwilę, uwydatniając wszelkie problemy.

Problemem w przypadku rynien może być też niewłaściwy spadek. Może on wynikać z niewłaściwego montażu rynny lub uszkodzenia mechanicznego. Prostym przykładem sytuacji, w której rynna może przechylić się względem optymalnego nachylenia, jest trafienie w nią piłką podczas gry czy nieświadome naruszenie jej podczas czyszczenia lub wykonywania innych czynności w pobliżu.

Niewłaściwe spadki rynien mogą sprawiać, że woda nie będzie odprowadzana w odpowiednim tempie do odpływu, a zamiast tego będzie gromadzić się w danym odcinku rynny, co może doprowadzić do przelewania się wody. Jeśli taki stan utrzymuje się przez dłuższy czas, może doprowadzić do uszkodzenia elewacji.

Naprawa rynien

Naprawianie rynien nie powinno sprawiać problemów. Jeśli chodzi o niewłaściwe spadki, wystarczy ręcznie przechylić rynnę na mocowaniach tak, aby woda spływała w pożądanym kierunku., Jeśli zaś mówimy o usterkach mechanicznych, konieczne jest zlikwidowanie wszelkich nieszczelności.

W tym celu wykorzystuje się różnego rodzaju uszczelniacze. Są one dostępne w sklepach budowlanych, więc łatwo je dostać. Dostępne są różne rodzaje preparatów - bitumiczne, kauczukowe czy silikonowe. Należy pamiętać, by przed użyciem przeczytać informacje, które udostępnia producent, co pozwoli nam na uniknięcie niepożądanych efektów i zwiększy skuteczność naszych napraw.

W przypadku rynien stalowych należy też uważać na wszelkie rysy, które mogą powstawać m.in. w trakcie czyszczenia. Zarysowana powierzchnia może szybciej korodować, co finalnie będzie prowadzić do powstawania dziur, przez które woda będzie się wylewać. Aby opóźnić taki proces, należy wyczyścić zarysowaną powierzchnię, a następnie zabezpieczyć ją. Do tego celu można użyć odpowiedniej farby.

Karol Kołtowski, dziennikarz Gadżetomanii