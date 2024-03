Jak nie przepłacić za węgiel? Skorzystaj z tej strony

Gdy ceny węgla w okolicznych składach opału nie są zadowalające, warto rozważyć oferty bezpośrednio z kopalń, skierowane do klientów indywidualnych. Węgiel prosto z kopalni można nabyć m.in. w sklepach należących do grupy Tauron i Polskiej Grupy Górniczej. Ceny węgla są różnorodne i zależą od typu oraz sposobu pakowania. Przy zakupie warto również wziąć pod uwagę koszty transportu, a także poszukiwać okazji do zakupu węgla po promocyjnej cenie, co może znacząco obniżyć koszty ogrzewania.