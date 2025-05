Chiny inwestują w zaawansowane technologie obrony przed dronami

W 2024 r. Chiny złożyły 205 zamówień na systemy przeciwdronowe, co stanowi wzrost w porównaniu do 122 zamówień w 2023 r. i 87 w 2022 r . Chińskie firmy, takie jak NORINCO, rozwijają systemy jak Hurricane-3000, które niszczą elektronikę dronów za pomocą mikrofal.

Przykładem zaawansowanej technologii jest system "Tianqiong" (Sky Dome), który łączy w sobie radar, zakłócanie oraz środki przeciwdziałania energii kierowanej w jedną, zautomatyzowaną sieć. Dzięki tej integracji, system skutecznie monitoruje i reaguje na różnorodne zagrożenia, co czyni go niezwykle efektywnym narzędziem w obronności. "Tianqiong" wykorzystuje zaawansowane technologie do wykrywania i neutralizowania potencjalnych zagrożeń, działając autonomicznie, co zwiększa jego efektywność i szybkość reakcji