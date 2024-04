Jak niemieckie władze zachęcają do inwestowania w balkonową fotowltaikę?

Zgodnie z informacjami ze strony gramwzielone.pl inwestycje w fotowoltaikę balkonową osiągają w Niemczech rekordowe poziomy dzięki niedawnym zmianom regulacyjnym, ułatwiającym montaż tego typu instalacji. Wzrost ich popularności wśród mieszkańców bloków mieszkalnych wiąże się także ze wzrostem cen energii elektrycznej, które w Niemczech po wybuchu konfliktu na Ukrainie zwiększyły się z około 0,3 euro do około 0,4 euro za kWh.

Statystyki potwierdzają zwiększony popyt na instalacje balkonowe w Niemczech. W 2023 roku Niemcy zamontowali około 300 tysięcy takich systemów fotowoltaicznych, a nic nie wskazuje na to, by ten trend miał się odwrócić. Wsparcie ze strony lokalnych władz oraz spadające ceny paneli fotowoltaicznych sprzyjają temu zjawisku. Jako przykład można podać Berlin, gdzie mieszkańcy mogą otrzymać dotację w wysokości 500 euro na montaż paneli na balkonach.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Bundesnetzagentur, czyli niemieckiego regulatora rynku energetycznego, w pierwszym kwartale 2024 roku Niemcy zainstalowali 50 tysięcy balkonowych systemów fotowoltaicznych. Oznacza to, że łączna liczba elektrowni słonecznych na balkonach przekroczyła w tym kraju 400 tysięcy.

Niemcy starają się zapewnić temu segmentu rynku przyjazne warunki do rozwoju. Redakcja gramwzielone.pl informuje o ostatnich zmianach legislacyjnych, które znacząco ograniczyły liczbę informacji wymaganych od inwestora przy rejestrowaniu takiej instalacji w systemie Marktstammdatenregister (MaStR). Teraz trzeba będzie przekazać tylko pięć, zamiast wcześniejszych dwudziestu.

Dodatkowo Bundesnetzagentur będzie automatycznie informować lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego o zarejestrowaniu balkonowej instalacji fotowoltaicznej. Na początku tego roku podniesiono maksymalną dopuszczalną moc takich instalacji z 600 W do 800 W, teraz ma zaś ona ulec kolejnemu zwiększeniu.

Mimo że udział fotowoltaiki balkonowej w całkowitej produkcji energii fotowoltaicznej w Niemczech jest stosunkowo mały, to te niewielkie systemy mają jednak istotną zaletę: zapewniają wysoki poziom autokonsumpcji energii. Panele o mocy 800 W, montowane pionowo, generują stosunkowo małą moc, co sprawia, że większość wyprodukowanej energii jest wykorzystywana bezpośrednio przez mieszkańców. W efekcie nie ma potrzeby oddawania jej nadmiaru do sieci.