Fotowoltika na balkonie. Niemcy z nowymi projektami

Montaż paneli słonecznych na balkonach to trend, który zyskuje w Niemczech coraz więcej zwolenników. Dlatego też w ostatnim czasie pojawia się jeszcze więcej informacji na temat dofinansowania takich projektów. Wśród nich można trafić na sugestie dotyczące możliwości tworzenia większych instalacji słonecznych na balkonach. Z tego względu na niemieckim rynku da się zaobserwować wysyp nowatorskich rozwiązań fotowoltaicznych przeznaczonych dla osób mieszkających w blokach.

Zastosowanie fotowoltaiki w blokach mieszkaniowych może przyczynić się do obniżenia kosztów energii elektrycznej. Wpływ na efektywność działania takich instalacji ma jednak wiele czynników, z których najistotniejszym jest stopień nasłonecznienia. Choć systemy balkonowe są mniejsze, borykają się z podobnymi wyzwaniami co standardowe instalacje, m.in. z problemem dopasowania czasu produkcji energii do momentu jej zużycia.