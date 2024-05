Jak podgrzać wodę w basenie ogrodowym? Przegląd popularnych metod

Basen w ogrodzie to z pewnością jedno z najlepszych rozwiązań na letnie upały. Jak jednak sprawić, by temperatura wody była na tyle wysoka, aby można było długo cieszyć się kąpielami? Oto sprawdzone metody na ogrzewanie basenu ogrodowego.

Wybierając najlepszy sposób na podgrzewanie wody w basenie, warto przede wszystkim rozważyć budżet, którym dysponujesz na instalację takiego systemu. Najbardziej popularne i wydajne sposoby na podgrzewanie wody w basenie to:

elektryczny podgrzewacz wody basenowej;

pompa ciepła;

wymiennik ciepła;

kolektor słoneczny

Sprawdź nasze zestawienie najlepszych sposobów na podgrzewanie wody w basenie ogrodowym i wybierz ten, który najlepiej spełni twoje oczekiwania.

Elektryczny podgrzewacz wody basenowej – dobry do mniejszych basenów

Jeśli w twoim ogrodzie znajduje się mniejszy basen, elektryczne podgrzewacze wody mogą być dla najlepszym wyborem. Choć koszty eksploatacji takich urządzeń mogą być wysokie, warto inwestować w te o mocy około 2000 W. Trzeba jednak pamiętać, że podgrzewanie wody w ten sposób wiąże się z wyższymi rachunkami za energię elektryczną. Jeśli używasz paneli fotowoltaicznych, taka opcja może być jednak bardzo opłacalna.

Elektryczne podgrzewacze szybko podnoszą temperaturę wody i pozwalają na jej utrzymanie na jednym poziomie. W większości przypadków maksymalna temperatura osiągana w ten sposób wynosi około 45 st. C.

Pompy ciepła – rozwiązanie dla większych ogrodów i basenów

Dla osób, które często korzystają z większych basenów, bardziej efektywnym rozwiązaniem może być ogrzewanie wody przy pomocy pompy ciepła. Jest to droższe rozwiązanie, ale na dłuższą metę okazuje się bardziej ekonomiczne. Pompa ciepła wykorzystuje energię cieplną z powietrza do podgrzewania wody, co sprawia, że pompa cyrkulacyjna przekazuje nagrzaną wodę do basenu, zapewniając przyjemną temperaturę.

Wymienniki ciepła to następna opcja, którą można rozważyć. Podłącza się je do systemu centralnego ogrzewania (np. pieca lub pompy ciepła), co czyni ten sposób bardziej ekonomicznym dzięki redukcji strat ciepła. Urządzenia o mocy około 40 kW idealnie nadają się do mniejszych basenów, natomiast te ponad 100 kW są lepsze dla dużych zbiorników. Termostat dba o utrzymanie stałej temperatury wody.

Wymienniki ciepła do ogrzewania basenów

Z kolei kolektory słoneczne to opcja ekologiczna i coraz popularniejsza. Energia słoneczna podgrzewa wodę w basenie niemal bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Woda jest stale pompowana i podgrzewana w kolektorze, co sprawia, że jest to bardzo ekonomiczne rozwiązanie. Niemniej wydajność tego systemu zależy od warunków pogodowych – w pochmurne dni skuteczność ogrzewania znacząco spada.

Wybierając odpowiednią metodę ogrzewania basenu ogrodowego, weź pod uwagę swoje potrzeby, budżet oraz warunki atmosferyczne panujące w Twojej okolicy. Każda z wymienionych metod ma swoje zalety i wady, dlatego warto rozważyć wszystkie opcje przed podjęciem decyzji.