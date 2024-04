Jak sposób montażu paneli fotowoltaicznych wpływa na ryzyko wystąpienia pożaru?

Montaż paneli słonecznych pozwala obniżyć rachunki za prąd i jest korzystny dla środowiska naturalnego. Warto jednak wiedzieć, że ich obecność na dachu może zwiększać ryzyko wystąpienia pożaru. Trzeba jednak podkreślić, że jeśli panele fotowoltaiczne zamontowano zgodnie z zaleceniami, to nie stanowią zagrożenia pożarowego. Problemem w tym, że w Polsce brakuje odpowiednich regulacji związanych z ich montażem. W efekcie błędnie montuje je nawet aż 90% Polaków.

Jak wyjaśnia ekspert, w Polsce moduły fotowoltaiczne instaluje się nierzadko niemal bezpośrednio na blachach trapezowych, które często pokryte są polipropylenem. Sprawia to, że wystarczy iskra, aby doszło do szybkiego rozprzestrzenienia się ognia.

Badacze z Norwegii w 2021 roku analizowali wpływ paneli fotowoltaicznych zamontowanych równolegle do dachu na dynamikę rozprzestrzeniania się ognia na jego powierzchni. Ich wnioski potwierdziły, że odległość paneli od powierzchni dachu ma duże znaczenie dla ryzyka pożarowego oraz szybkości rozprzestrzeniania się płomieni. Wykazali, że najbezpieczniejszy jest montaż paneli w odległości mniejszej niż 9 cm od dachu. Natomiast, gdy są one zainstalowane w odległości 12 cm (lub większej) od pokrycia dachowego, może to znacznie przyspieszyć rozprzestrzenianie się ognia.