Jak starzeje się fotowoltaika? Ekspert badał ten proces przez 15 lat

Specjalista podkreślał, że w polskich warunkach klimatycznych panele mogą działać nawet 30 lat , choć ich efektywność energetyczna będzie stopniowo spadać. Przykładowo po 20 latach użytkowania instalacja fotowoltaiczna w Polsce traci od 5 do 15 proc. swojej wydajności.

Przeciętna efektywność paneli PV może zmniejszyć się z 1000 kWh na 1 kWp mocy zainstalowanej w pierwszym roku do 900 kWh w dwudziestym roku działania. Założenie to oparte jest jednak na stałości warunków pogodowych, co jest mało prawdopodobne.