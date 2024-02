Rozwiązali poważny problem fotowoltaiki. Koniec z utratą energii

Nadmierna temperatura w pewnych sekcjach paneli fotowoltaicznych to zjawisko znane jako hotspot. Ma to negatywny wpływ na działanie całego układu fotowoltaicznego. Zgodnie z informacjami znalezionymi na gramwzielone.pl, zespół naukowców opracował technologię, która efektywnie redukuje problem gorących punktów.

Stworzono innowacyjne urządzenie elektroniczne, które może skutecznie eliminować tzw. hotspoty w panelach słonecznych. Urządzenie to łączy w sobie komparator prądu oraz układ lustra prądowego, eliminując potrzebę stosowania tradycyjnych diod bocznikujących. Efektem jest obniżenie temperatury gorących punktów z 55°C do 35°C, co pozwala na podniesienie efektywności modułów aż o 5,35%.