Jak rozpoznać lustro weneckie? Wystarczy paznokieć

Wakacje to okres, kiedy wielu z nas decyduje się na krajowe i zagraniczne wyjazdy. Wybierając się do nowych miejsc często korzystamy z dostępnej bazy noclegowej - hoteli, mieszkań czy pokojów na wynajem. Może się zdarzyć, że w niektórych z nich znajduje się tzw. lustro weneckie. Podpowiadamy, w jaki sposób to sprawdzić.