Jaki monitor 144 Hz wybrać? Podstawowe informacje

Jaki monitor 144 Hz kupić? Wiele zależy od indywidualnych preferencji, konkretnych potrzeb danej osoby. Najlepsze monitory mogą kosztować naprawdę wiele, ale zawsze da się znaleźć jakiś kompromis. W tym celu warto wiedzieć, na co zwracać uwagę podczas zakupu nowego monitora 144 Hz.

Czy warto kupić monitor 144 Hz?

Na rynku istnieje wiele monitorów o bardzo różnych parametrach. Czy warto kupić monitor 144 Hz? To zależy od wielu czynników. Trzeba zacząć od faktu, że nie każdy potrzebuje wartości odświeżania na tak wysokim poziomie. Druga kwestia sprowadza się do tego, że decydując się na zakup takiego sprzętu, dobrze mieć wystarczająco mocne podzespoły komputerowe. Jeżeli nasza karta graficzna nie poradzi sobie z generowaniem obrazu w 144 klatkach na sekundę (do tego jeszcze np. w dość wysokiej rozdzielczości), to nie ma sensu inwestować w monitor 144 Hz.

Reasumując, monitor zdolny do odświeżania obrazu 144 razy na sekundę będzie sensownym zakupem tylko wtedy, gdy jesteśmy w posiadaniu dostatecznie szybkiego procesora, karty graficznej, a do tego pozostałe podzespoły również są dostatecznie wysokiej jakości.

Jakie są zalety monitora 144 Hz?

Osoby zajmujące się pracą z dokumentami tekstowymi oraz edycją tabelek w Excelu nie potrzebują bardzo wysokiej częstotliwości odświeżania. Monitor 144 Hz będzie miał największy sens w chwili, gdy jesteśmy zainteresowani rozrywką elektroniczną. Gry często wymagają szybkiej reakcji i precyzji, w związku z czym wysoka częstotliwość odświeżania będzie miała spore znaczenie. Dodatkowo wiele osób często dzieli się spostrzeżeniami, że po przesiadce na więcej herców po prostu da się odczuć ogólnie wyższy komfort związany z graniem.

Monitor 144 Hz to w teorii możliwość szybszego reagowania i związana z tym przewaga podczas grania. W praktyce musi to iść w parze z umiejętnościami, a także odpowiednio mocnymi podzespołami komputerowymi.

Monitor 144 Hz do gier – na co warto zwrócić uwagę?

Jeżeli traktujemy temat dobrych osiągów w rozrywce elektronicznej bardzo poważnie, wtedy można zwrócić uwagę na coś więcej niż tylko liczba herców informujących o częstotliwości odświeżania. Wielu ludzi nie patrzy na dodatkowe parametry i nie ma w tym niczego dziwnego, bo nie każdy ma taką realną potrzebę. Gdybyśmy jednak chcieli sprawdzić parę dodatkowych rzeczy przed zakupem monitora 144 Hz, to warto pomyśleć na przykład o czasie reakcji.

Czas reakcji jest mierzony w milisekundach i pozwala zrozumieć, w jakim czasie piksele zmieniają swój stan i całkowicie przechodzą do nowej barwy, która będzie wymagana w następnej klatce obrazu. Pozostaje jeszcze kwestia tego, w jaki sposób producent informuje o czasie reakcji. Jedną z metod jest GTG, czyli Gray To Gray. Chodzi o pomiar czasu potrzebnego do przełączenia piksela między dwoma stanami szarości. Niska wartość czasu reakcji jest ceniona przez graczy, a najlepiej będzie celować w wartości poniżej 5 ms. Monitor o czasie reakcji 1 ms powinien zadowolić zdecydowaną większość osób zainteresowanych graniem w szybkie, wymagające tytuły.

Technologia synchronizacji obrazu również ma duże znaczenie dla miłośników rozrywki elektronicznej. FreeSync i G-Sync pozwalają wyeliminować tak zwane rwanie obrazu, rozchodzenie się obrazu, rozrywanie obrazu lub po prostu screen tearing. Chodzi o adaptacyjne synchronizowanie obrazu generowanego przez kartę graficzną z odświeżaniem monitora. Krótko mówiąc, kupując monitor 144 Hz warto zainteresować się obsługą FreeSync lub G-Sync.

Przykładowy monitor 144 Hz 27 cali 1 ms (zakrzywiony)

Nie chodzi tu o wskazywanie bezapelacyjnie najlepszego sprzętu. Zamiast tego można ekspresowo omówić ciekawy przykład monitora 144 Hz i zwrócić uwagę na kilka istotnych cechy, co może posłużyć za ewentualną inspirację.

Źródło zdjęć: © Samsung Monitor 144 Hz Samsung Odyssey G5

Za przykład interesującego monitora 144 Hz można uznać model Samsung Odyssey G5 o przekątnej 27", która jest całkiem popularnym wyborem wśród graczy. Przede wszystkim producent podaje, że czas reakcji znajduje się na poziomie 1 ms, co powinno mieć pozytywny wpływ na doświadczenia płynące z rozgrywki.

Nie zabrakło też AMD FreeSync Premium, technologii pozwalającej na adaptacyjną synchronizację, co przekłada się na zwalczenie niepożądanego efektu w postaci rwania obrazu. Obsługa standardu HDR10 to z kolei możliwość wyświetlania szerszego zakresu barw i kontrastu. Wszystko to w połączeniu z zakrzywionym ekranem (1000 R), a także rozdzielczością 2560 x 1440 pikseli, ostatecznie daje bardzo komfortowe warunki do grania w zdecydowaną większość gier. Oczywiście nie jest to możliwie najwyższa półka cenowa, a raczej propozycja ciekawego kompromisu pomiędzy jakością a ceną. Bardzo wybredni użytkownicy, którzy przy okazji są skłonni do wydawania znacznie większych kwot, prawdopodobnie będą szukać droższych propozycji (pierwszy z brzegu przykład to Odyssey G7).