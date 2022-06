Monitory 240 Hz. Przegląd dobrych modeli

Jaki monitor 240 Hz kupić? Ostateczną decyzję trzeba podjąć samodzielnie, ale przygotowaliśmy dobre źródło inspiracji. Nasz przegląd zawiera parę interesujących modeli, które mogłyby zadowolić niejednego miłośnika rozrywki elektronicznej. Korzystając z okazji przypominamy o naszych pozostałych artykułach: Jaki monitor 144 Hz wybrać? Podstawowe informacje.

Czy Monitor 240 Hz jest dobry do gier?

Naturalna konkluzja dotycząca monitorów o częstotliwości odświeżania 240 Hz jest taka, że raczej nie są potrzebne do wypełniania tabelek w programach typu Excel. Jest to sprzęt, który w głównej mierze służy miłośnikom rozrywki elektronicznej. Odświeżanie 240 Hz jest cenione z tego względu, że wiele gier często wymaga precyzji i szybkiego reagowania, a wysoka częstotliwość odświeżania w teorii przekłada się na lepsze reakcje gracza. Oczywiście w praktyce uzyskanie ewentualnej przewagi nad innymi osobami (rozgrywka multiplayer) wymaga jeszcze odpowiednich umiejętności. Nie można zapominać także o tym, że monitor do gier powinien charakteryzować się niskim czasem reakcji, najlepiej w okolicach 1 ms.

Monitor 240 Hz Asus ROG Strix XG258Q

Ciekawym przykładem monitora o częstotliwości odświeżania 240 Hz może być Asus ROG Strix XG258Q. Sprzęt został wyposażony w matrycę TN, a czas reakcji jest na poziomie 1 ms, co stanowi dobrą wartość do ogrywania szybkich tytułów (szczególnie sieciowych FPS-ów). Przekątna ekranu wynosi 24,5", a to również mieści się w zakresie uznawanym za optymalny do wymagających gier. Chodzi o to, że zdaniem wielu profesjonalnych graczy najlepsze efekty są wtedy, kiedy można objąć wzrokiem cały wyświetlany obraz. Zbyt duża przekątna mogłaby to utrudniać, więc m.in. dlatego e-sportowcy czasem unikają wartości powyżej 27".

Źródło zdjęć: © Asus Monitor 240 Hz Asus ROG Strix XG258Q

Rozdzielczość monitora Asus ROG Strix XG258Q jest na poziomie 1920 x 1080 pikseli, co przy mniejszej przekątnej nie powinno być bolączką – dopiero znacznie większe ekrany prezentują się zauważalnie gorzej przy niskich rozdzielczościach. Nie zabrakło też wsparcia dla AMD FreeSync oraz Nvidia G-Sync, czyli technologii pozwalających na adaptacyjną synchronizację. Dzięki temu można niwelować niepożądany efekt rwania obrazu (ang. screen tearing). Podsumowując, Asus ROG Strix XG258Q to ciekawa propozycja na monitor 240 Hz do gier, jeżeli ktoś jest skłonny do wydatku w okolicach 2000 zł.

Monitor 240 Hz Dell Alienware AW2521HFLA

Monitor szybki jak błyskawica, ale za to w trochę niższej cenie (w porównaniu z naszą pierwszą propozycją). Dell Alienware AW2521HFLA to całkiem interesujący sprzęt wyposażony w matrycę IPS, które są znane z bardzo dobrego odwzorowania barw. Przekątna ekranu 24,5" jest optymalna do zabawy w wymagających tytułach i przy okazji dobrze współgra z rozdzielczością 1920 x 1080 pikseli. Jakość obrazu jest dodatkowo wspierana przez technologie AMD FreeSync oraz Nvidia G-Sync, które chronią przed nieładnym efektem screen tearing.

Źródło zdjęć: © Dell Alienware Monitor 240 Hz Dell Alienware AW2521HFLA

Sam wygląd tego sprzętu zasługuje na osobne wyróżnienie, ponieważ jest dość futurystyczny. Nowoczesny design niewątpliwie przykuwa oko, ale nie zabrakło jeszcze dodatkowej personalizacji w postaci AlienFX. Jest to konfigurowalny system oświetlenia obsługujący wiele kolorów, a także efektów. Ogólnie Dell Alienware AW2521HFLA to po prostu solidnie wykonany monitor 240 Hz z bogatą paletą barw oraz czasem reakcji na poziomie 1 ms. Interesująca propozycja dla graczy gotowych na wydatek w okolicach 1500 zł.

Monitor 240 Hz Samsung Odyssey Neo G9

Większość osób prawdopodobnie nie zdecyduje się na tego typu zakup, ale Samsung Odyssey Neo G9 można podać jako ciekawostkę. Niektórzy są skłonni zainwestować zdecydowanie więcej w zamian za monitory tego typu. Oczywiście jest tu wysoka częstotliwość odświeżania na poziomie 240 Hz i nie zabrakło czasu odświeżania na poziomie 1 ms. Mimo tego najwięcej uwagi zgarnia niezwykle szeroki zakrzywiony ekran (1000R).

Źródło zdjęć: © Samsung Monitor 240 Hz Samsung Odyssey Neo G9

Dzięki technologii Quantum Matrix użytkownicy mogą cieszyć oczy wysokiej jakości kontrastem i aż 2048 obszarami wzmocnionej czerni. HDR2000 daje barwy o zadowalającej głębi, a rozdzielczość 5120 x1440 pikseli w proporcjach 32:9 robi wrażenie. Jest też redukcja migotania, a także filtr niebieskiego światła, co przekłada się na mniejsze zmęczenie oczu. Adaptacyjna synchronizacja zostaje zapewniona przez AMD FreeSync oraz Nvidia G-Sync.