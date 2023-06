Jaki smartfon do 2000 warto wybrać?

Na rynku znajdziesz wiele modeli smartfonów w budżecie do 2000 zł (zwanych popularnie superśredniakami) z funkcjami, które skutecznie zastąpią topowe modele i flagowce z poprzednich lat. Na co zwrócić uwagę przy wyborze smartfona do 2000 zł?

Przede wszystkim, taki telefon powinien już posiadać przestronny ekran (np. 6,5 cala), który zapewnia dobrą jakość obrazu dzięki technologii OLED lub AMOLED , a także wysoką częstotliwość odświeżania (ok. 100 Hz).

Zwróć uwagę także na wydajność baterii – powinna wynosić minimum 4500–5000 mAh, abyś mógł cieszyć się długotrwałym korzystaniem z urządzenia bez konieczności częstego ładowania.

Wybierz procesor o odpowiedniej mocy . W tym budżecie idealnie sprawdzi się np. Snapdragon 778G czy 888, który zapewni płynne działanie systemu i sprawną obsługę wymagających aplikacji oraz gier.

Istotnym aspektem jest też pamięć RAM , która powinna wynosić przynajmniej 6 GB. Dzięki temu telefon będzie w stanie obsłużyć wiele procesów jednocześnie, zapewniając płynne przejścia między aplikacjami. Wybierz model, który gwarantuje odpowiednią ilość miejsca na dane , tzn. minimum to 128 GB.

Jeśli chodzi o aparat, dobry telefon powinien zapewniać wysoką jakość obrazu dzięki kilku obiektywom . Po odpowiednim dopasowaniu obiektywów będziesz mógł zarówno robić doskonałe zdjęcia w różnych warunkach oświetleniowych, jak i rejestrować wysokiej jakości wideo.

Dodatkowo, smartfon w tym budżecie powinien być wyposażony w szereg dodatkowych funkcji, takich jak NFC, która zapewnia możliwość wykonywania płatności zbliżeniowych, czy Wi-Fi 6 – gwarantująca szybkie i stabilne połączenie internetowe.