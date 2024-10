Jaki tablet dla studenta? TOP 5

Materiał sponsorowany przez Media Expert

Tablet Lenovo Tab M11 10.95" 8/128 GB + Rysik

Lenovo Tab M11 to wszechstronny tablet, idealny zarówno do pracy, jak i rozrywki. Dzięki ośmiordzeniowemu procesorowi MediaTek Helio G88 oraz 8 gigabajtów RAM, możesz liczyć na bezproblemowe działanie nawet przy bardziej wymagających zadaniach. Pamięć masowa 128 GB pozwala na przechowywanie sporej ilości plików, a Android 13 gwarantuje intuicyjne korzystanie z urządzenia. Tablet wyposażono w cztery głośniki stereo z technologią Dolby Atmos, które dostarczą dźwięku przestrzennego o wysokiej jakości. To doskonałe rozwiązanie zarówno do oglądania filmów, jak i grania. W zestawie znajduje się rysik Lenovo Tab Pen, który podnosi komfort pracy, umożliwiając precyzyjne tworzenie notatek, czy rysowanie. Lenovo Tab M11 posiada baterię o pojemności 7 040 mAh, co zapewnia długi czas pracy – nawet do 12 godzin ciągłego użytkowania. Funkcja dzielenia ekranu oraz tryb czytania to dodatkowe udogodnienia, które zwiększają produktywność i komfort korzystania z tabletu.

Tablet Apple iPad 10.9" 10 gen. 64 GB

Apple iPad 10.9" 10. generacji to wyjątkowo wszechstronny tablet, który sprawdzi się w wielu zastosowaniach – od pracy, przez naukę, po rozrywkę. Jego wyświetlacz Liquid Retina o rozdzielczości 2 360 x 1 640 px zapewnia znakomitą jakość obrazu, a technologia True Tone dostosowuje kolory do oświetlenia otoczenia, co podnosi komfort użytkowania. Procesor Apple A14 Bionic gwarantuje wydajność niezbędną do obsługi nawet najbardziej wymagających aplikacji, w tym edycji wideo w jakości 4K. System iPadOS 16 umożliwia łatwą obsługę i pełną wielozadaniowość, co sprawia, że tablet świetnie nadaje się do pracy na kilku aplikacjach jednocześnie. Funkcja Centrum uwagi automatycznie dopasowuje obraz podczas rozmów wideo, a przedni aparat oferuje wyraziste zdjęcia. Tylna kamera nie tylko świetnie radzi sobie z fotografią, ale także z nagraniami wideo oraz skanowaniem dokumentów. Urządzenie wyposażono w Wi-Fi 6, zapewniające szybkie połączenie internetowe.

Tablet Realme Pad 2 11.5" 6/128 GB

Realme Pad 2 to nowoczesny tablet, który łączy elegancki design z doskonałą funkcjonalnością. Wyposażony w 11,5-calowy ekran o rozdzielczości 2 000 x 1 200 px zapewnia jasny i wyraźny obraz. Częstotliwość odświeżania 120 Hz i paleta miliarda kolorów sprawiają, że każde zdjęcie, film czy gra, stają się bardziej realistyczne. Procesor MediaTek Helio G99 i 6 gigabajtów RAM gwarantują płynną pracę aplikacji, nawet podczas wielozadaniowości. Pamięć wewnętrzna 128 GB pozwala na przechowywanie wielu plików, a bateria o pojemności 8 360 mAh z funkcją szybkiego ładowania o mocy 33 watów, zapewnia długi czas pracy. Tablet obsługuje Wi-Fi i Bluetooth, oferując szybkie i stabilne połączenia bezprzewodowe. Realme Pad 2 sprawdzi się zarówno w pracy, jak i w rozrywce, dostarczając wyjątkowych wrażeń użytkownikowi.

Tablet Samsung Galaxy Tab A9 11" 8/128 GB

Samsung Galaxy Tab A9 to wszechstronny tablet, który doskonale łączy funkcjonalność z przystępną ceną. Oferuje znakomitą jakość obrazu idealną do codziennych zadań, oglądania filmów, czy przeglądania sieci. Dzięki ośmiordzeniowemu procesorowi i 8 GB pamięci RAM, tablet działa płynnie nawet przy intensywnym użytkowaniu. Pamięć wewnętrzna o pojemności 128 GB zapewnia wystarczającą przestrzeń na dokumenty, zdjęcia i aplikacje. Urządzenie wspiera szybkie połączenia Wi-Fi, co pozwala na bezproblemowe przeglądanie sieci i korzystanie z chmury.

Tablet Xiaomi Redmi Pad SE 11.4" 128 GB

Xiaomi Redmi Pad SE zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz. Dzięki procesorowi Qualcomm Snapdragon 680 oraz 4 gigabajtom RAM, Redmi Pad SE gwarantuje stabilną i płynną pracę, nawet przy kilku otwartych aplikacjach jednocześnie. Pamięć 128 GB pozwala na przechowywanie dużej ilości zdjęć, filmów i plików, a pojemna bateria 8 000 miliamperogodzin zapewnia długi czas działania, bez potrzeby częstego ładowania. Tablet wspiera Wi-Fi, co pozwala na szybkie połączenie z Internetem. Dzięki solidnej konstrukcji i minimalistycznemu designowi, Xiaomi Redmi Pad SE świetnie sprawdzi się w codziennych zadaniach, oferując wysoką wydajność w przystępnej cenie.

