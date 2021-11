Jak informuje Kyodo News , East Japan Railway Co. zaprosił dziennikarzy do obserwowania wydarzenia. Pomysł autonomicznych pociągów zaczerpnął swój początek w problemach związanych z brakiem pracowników, którzy mogliby zostać maszynistami.

Podczas testu 12-wagonowy pociąg pociskowy jechał bez żadnej ludzkiej interwencji od momentu, gdy maszynista przełączył go na tryb automatyczny. Pociąg serii E7 w tym trybie był pilotowany zdalnie z centrum sterowania. Po przejechaniu około 5 kilometrów od stacji Niigata i zbliżeniu się do docelowej maksymalnej prędkości 110 km na godzinę, pociąg zatrzymał się na stacji Niigata Shinkansen.

Co ciekawe, ten niezwykły pociąg minął swój zamierzony punkt zatrzymania o 8 centymetrów . Na szczęście ta odległość zmieściła się w dopuszczalnym marginesie 50 cm błędu. To zaś oznacza, że przeprowadzona próba, w której uczestniczyli także zaproszeni dziennikarze z japońskich mediów, zakończyła się pełnym sukcesem.

Prędzej czy później jednak do tego dojdzie, co potwierdza East Japan Railway Co. Firma poinformowała, że ostateczna decyzja, kiedy w pełni wprowadzić autonomiczny system jazdy, zostanie w końcu podjęta. Do tego czasu będą prowadzone kolejne próby.