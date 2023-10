Kara to nawet 5 tys. złotych. Nie wyrzucaj żarówki do kosza

W naszych mieszkaniach funkcjonuje wiele różnorodnych źródeł światła. Czasem są to tradycyjne żarówki wolframowe, nierzadko korzystamy również z halogenów, a także ze świetlówek czy najnowszych, energooszczędnych źródeł LED. Po przepaleniu każde z tych źródeł światła wymaga odpowiedniego postępowania.

Naszym obowiązkiem jest odpowiednie gospodarowanie odpadami. Musimy być świadomi, jak powinniśmy postępować z konkretnym rodzajem śmieci. W przypadku większości produktów sposób segregacji jest prosty i przychodzi nam to bez większych problemów. Czasem jednak nie jesteśmy do końca pewni, jak powinniśmy postępować z danym przedmiotem.

Zwykłe panele to przeszłość? Chińczycy mają coś lepszego

Zwykłe panele to przeszłość? Chińczycy mają coś lepszego

Większość elektrośmieci powinna trafiać do odpowiednich punktów, które zajmują się ich przyjmowaniem. Dotyczy to również świetlówek. Za wyrzucenie świetlówki do kosza grozi nam kara w wysokości nawet 5 tys. złotych. Nie warto ryzykować.