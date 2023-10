Jeden obrót to prąd na dwa dni. Największa morska farma wiatrowa

Pierwsza, podobnie jak każda kolejna turbina (Haliade-X o mocy 13 MW) w przyszłości, ma 260 m wysokości, a jej łopaty mierzą 107 m. Cała sieć zostanie zlokalizowana na Morzu Północnym, około 130 km od wybrzeża Wielkiej Brytanii. Będzie podłączona do brytyjskiej sieci krajowej i dostarczy "zieloną" energię zarówno do domów, jak i użytkowników korporacyjnych.

Ostatecznie farma tworzona przez turbiny wyższe niż warszawski Pałac Kultury i Nauki (i zanurzone w wodzie o głębokości od 18 do 63 m) zajmie powierzchnię prawie dwa razy większą od miasta Nowy Jork. Będzie cechować się mocą 3,6 GW i zasilać będzie nawet sześć milionów budynków. Jeśli natomiast chodzi o zysk środowiskowy, to porównuje się to do usunięcia z dróg półtora miliona samochodów.