Karabinek ukraińskiej produkcji. Używają go jednostki specjalne

O karabinku automatycznym "Maljuk" (Малюк) produkowanym przez firmę INTERPROINVEST z Kijowa pisaliśmy przy okazji przeglądu sprzętu używanego przez ukraińskie jednostki specjalne . Rzeczona broń to przeprojektowany do formatu bezkolbowego AK-74, nad którym pracowano od 2005 r. Po raz pierwszy wersja tego karabinku została zaprezentowana siedem lat temu.

Masa "Maljuka" wynosi 3,8 kg, a jego długość wraz z lufą to 712 mm. Podobnie jak inne karabiny typu AK, na których został oparty, dostępne są wersje dostosowane do naboi 7,62x39mm i 5,45x39mm oraz do standardowej amunicji NATO 5,56x45mm.