Ukraińcy mają sprzęt wart dziesiątki tysięcy dolarów. Mało kto może go kupić

Są to gogle panoramiczne, które dzięki czterem obiektywom są zdolne zapewnić pole widzenia wynoszące aż 97 stopni . Dla porównania, w standardowych goglach noktowizyjnych można liczyć na pole widzenia w zakresie 40 a 50 stopni. W przypadku np. walki w budynkach może dojść do zauważenia niebezpieczeństwa o sekundę za późno.

Pierwszy raz te gogle zostały uchwycone podczas operacji Neptune Spear z 2011 roku. To wtedy siły specjalne miały za zadanie eliminację Osamy bin Ladena. Zajął się tym oddział amerykańskich żołnierzy legendarnego SEAL Team Six znanych też jako DevGru.

Aktualnie jeszcze w niektórych miejscach w USA dostępne są do zakupu podobne, a nawet wedle specyfikacji trochę lepsze gogle Photonis Defense PD-Pro-Q (cena 37909 - 40278 dolarów). Są to gogle Maximus hiszpańskiej firmy NVLS opisywane przez nas podczas wizyty na targach MSPO 2021 .

Na zdjęciu widać też, że rzeczony żołnierz korzysta za karabinka MALYUK zaprojektowanego przez ukraińską firmę INTERPROINVEST. Karabinek MALYUK to można rzecz przeprojektowany do formatu bezkolbowego AK-74, nad którym firma pracowała od 2005 roku. Masa karabinka to 3,8 kg, a długość całkowita to 712 mm wraz z lufą o długości 415 mm.