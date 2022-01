Kawa dobrem luksusowym? Naukowcy mówią o skutkach zmian klimatu

Eksperci są zdania, że w scenariuszu umiarkowanej zmiany klimatu świat może stracić połowę swoich najlepszych terenów pod uprawę kawy. Szczególnie dotkliwie odczuje to Brazylia (obecnie największy światowy producent kawy), która według szacunków może stracić około 79 proc. gruntów nadających się do uprawy kakaowców. Zmniejszy się również powierzchnia gruntów nadających się do uprawy orzechów nerkowca i awokado w niektórych regionach, co może oddziaływać zarówno na producentów, jak i konsumentów na całym świecie.