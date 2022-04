Kawa na wynos to zagrożenia. Kubek jest doskonałym źródłem mikroplastiku

Jednorazowe kubki, w których wielu z nas pija kawę na wynos, okazują się źródłem poważnego problemu. Wszystko za sprawą faktu, że stanowią bardzo wydajne źródło mikroplastiku. Wykazali to badacze z amerykańskiego Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST).

Spowodowało to ich pęcznienie, a w konsekwencji wzrost to rozmiarów, pozwalających na precyzyjne policzenie. - Jest ich dużo. Miliardy na litr. Nie wiemy, czy mają one zły wpływ na zdrowie ludzi czy zwierząt. Po prostu mamy dużą pewność, że tam są – stwierdził jeden z uczestników badania, Christopher Zangmeister z NIST.