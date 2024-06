Każdy słyszał, mało kto wie. Co oznacza nazwa WD‑40?

WD-40 to skrót od angielskiego wyrażenia "Water Displacement" , co w wolnym tłumaczeniu oznacza "wyparcie wody". Pierwotnym celem preparatu było zapobieganie korozji poprzez usuwanie wilgoci.

Produkt ten został stworzony przez trzech Amerykanów w San Diego w 1953 roku, a jego finalny skład został opracowany po czterdziestu nieudanych próbach, co również znajduje odzwierciedlenie w jego nazwie. To właśnie wtedy udało się osiągnąć preparat, który efektywnie przeciwdziałał korozji . 70 lat później środek ten wciąż używany jest na masową skalę na całym świecie.

WD-40 może nadać podłogom połysk zbliżony do efektu woskowania, ale bez ryzyka śliskości powierzchni. W połączeniu z ciepłą wodą i mydłem może być również używany do usuwania plam z dywanów, a także wywabiania plam po pomidorach z ubrań. To wszechstronny środek idealny do usuwania śladów taśmy, naklejek oraz trudno odchodzących etykiet cenowych.