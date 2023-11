Kuchenka mikrofalowa. Na co zwrócić uwagę?

Głównym zadaniem kuchenki mikrofalowej jest podgrzewanie jedzenia, ale to niejedyna jej funkcja. Śmiało można przyznać, że takie urządzenie dorównuje najbardziej zaawansowanym piekarnikom. Przed zakupem sprzętu warto ustalić, jaki model nas interesuje – wolnostojący czy może do zabudowy. W pierwszym przypadku wystarczy postawić kuchenkę na blacie, a następnie podłączyć do gniazdka. W drugim – konieczne jest wkomponowanie mikrofalówki w wystrój kuchni i zapewnienie odpowiedniej ilości miejsca.

Kuchenka mikrofalowa – parametry

Podczas wyboru mikrofali zwróćmy uwagę na jej pojemność i średnicę talerza obrotowego. To ważne, zwłaszcza gdy poza tradycyjnymi obiadami będziemy przyrządzać mrożoną pizzę. Dzięki systemowi przestrzennego rozprowadzania fal potrawy podgrzewane są równomiernie bez konieczności obracania naczynia. Dobrej jakości kuchenki mikrofalowe mają wykończenie ceramiczne, które jest odporne na zarysowania. Pamiętajmy, że ważna jest moc sprzętu – im wyższa, tym szybciej przygotujemy potrawę. Standardowa moc 800–990 watów zapewnia krótki czas podgrzewania, natomiast w kuchenkach o mniejszej mocy dania podgrzewają się dłużej. Niektóre kuchenki mają funkcję grilla, dzięki czemu można przyrządzić mięso, hamburgera czy zapiekankę. Przydatną funkcją jest termoobieg – w tym przypadku gorące powietrze krąży dookoła potrawy, zapewniając jej równomierne i szybsze podgrzewanie.

Równomierne podgrzewanie potraw

Parametry pracy można regulować na dwa sposoby: poprzez sterowanie elektroniczne oraz mechaniczne za pomocą pokręteł. W to drugie rozwiązanie wyposażone są m.in. kuchenki mikrofalowe Amica. Wystarczy przekręcić pokrętło, żeby ustawić czas działania. Bez zbędnych ruchów i klikania. Proste i funkcjonalne rozwiązanie – świetnie wygląda i ułatwia utrzymanie w czystości. Niektóre modele wyposażone są w MultiWave System, który zapewnia równomierne podgrzewanie dań. We wnętrzu urządzenia emitowane są mikrofale, dzięki którym potrawa nagrzewa się równomiernie nie tylko z zewnątrz, ale i w środku. Dzięki oświetleniu halogenowemu nie musimy otwierać drzwiczek, aby sprawdzić, co aktualnie dzieje się z potrawą. Bez problemu możemy kontrolować status pracy urządzenia – wystarczy zajrzeć przez szybkę. Kuchenka umożliwia też skuteczne rozmrażanie produktów. Oznacza to, że w krótkim czasie przygotujemy obiad dla całej rodziny.

Łatwe rozmrażanie oraz czyszczenie

Korzystając z kuchenki mikrofalowej, trzeba pamiętać o zasychających resztkach w środku. Urządzenie powinno być zatem łatwe w czyszczeniu. Nowoczesne mikrofale Samsung mają powłokę antybakteryjną, która pomaga utrzymać wnętrze kuchenki w czystości. Bez trudu pozbędziemy się tłustych oraz zaschniętych zabrudzeń. Nie trzeba też martwić się o bakterie czy nieprzyjemny zapach. Może zdarzyć się, że tłuszcz i wysoka temperatura odbarwią wnętrze kuchenki, dlatego najlepiej wybrać powłokę z emalii ceramicznej. Taka powłoka jest trwalsza, bardziej odporna na zużycie i zarysowania. Jeżeli chodzi programy podgrzewania, ciekawą opcją jest Healthy Cooking – służy do przygotowywania zdrowych i różnorodnych potraw z drobiu, ryb oraz warzyw. Za pomocą grzałki grilla możemy również opiekać warzywa. Zyskują one lepszy smak i wygląd. Jeżeli chcemy coś rozmrozić, wystarczy skorzystać z funkcji Quick Defrost, która poradzi sobie z produktami dopiero co wyjętymi z zamrażarki.

