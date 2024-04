Łazienkowy must have. Z tymi akcesoriami życie staje się prostsze

Łazienkowy must have. Z tymi akcesoriami życie staje się prostsze

Łazienka to jedno z najważniejszych pomieszczeń w domu. Choć często ludzie wydają sporo pieniędzy na jej wykończenie, to nierzadko zapominają odpowiednio ją wyposażyć. A skoro codziennie spędza się w niej sporo czasu, to warto, aby jej użytkowanie było przyjemne i komfortowe. Poniżej znajdziecie parę akcesoriów, która są niezbędne w każdej łazience.

Organizer łazienkowy pod prysznic

Organizer pod prysznic © Amazon

Stoisz pod prysznicem, ciepła woda opada na ciebie kaskadami, chcesz sięgnąć po szampon i wtedy uświadamiasz sobie, że jest poza kabiną - taka sytuacja zdarzyła się pewnie każdemu. Aby jej uniknąć warto zainwestować w organizer łazienkowy pod prysznic. Dzięki niemu zawsze będziesz mieć wszystkie mydła, szampony i odżywki zawsze pod ręką. Aby pomieścić wszystkie kosmetyki i środki czystości najlepiej zainwestuj w zestaw, który składa się z kilku koszyczków.

Szklane słoje na waciki, płatki kosmetyczne i inne drobne akcesoria

Szklany słój na waciki © Amazon

Aby utrzymać porządek w swojej łazience, a zarazem mieć pod ręką wszystkie niezbędne akcesoria, warto zainwestować w szklane słoje. Możesz w nich trzymać waciki, płatki kosmetyczne, wykałaczki, patyczki do uszu, tampony. Doskonale sprawdzą się także do przechowywania soli do kąpieli, a także akcesoriów do makijażu, np. kredek do oczu czy pędzelków. Co więcej, wyróżniają się one nie tylko dużą funkcjonalnością, ale także wyjątkową estetyką. W efekcie doskonale wpiszą się w wystrój twojej łazienki.

Organizer łazienkowy z szufladami

Organizer z szufladami © Amazon

Łazienki w domu miewają różne powierzchnie. Często są to przestrzenie o małym metrażu, co sprawia, że trudno pomieścić w nich wiele niezbędnych akcesoriów, jak kosmetyki czy akcesoria do makijażu. Dlatego, dla osób posiadających niewielką łazienkę, doskonałym rozwiązaniem będzie zakup organizera łazienkowego z szufladami. Można je ustawiać zarówno na sobie, jak i obok siebie. W efekcie organizer z szufladami pozwoli zaoszczędzić sporo miejsca. Co więcej, szuflady są pojemne i przezroczyste - dzięki temu pomieścisz w nich potrzebne akcesoria i zawsze będziesz wiedzieć, co się w nich znajduje.

Lustro do makijażu

Lustro do makijażu © Amazon

To, czego nie może zabraknąć w żadnej łazience, to lustro. Jednak wykonanie makijażu przed standardowym lustrem zawieszonym na ścianie bywa niewygodne. Dlatego wszystkie panie, które chcą nie tylko wyglądać pięknie, ale nie męczyć się przy nakładaniu make-up powinny zainwestować w lustro do makijażu marki HUONUL. Niewielkie rozmiary oraz podświetlenie LED sprawiają, że można go używać w różnych warunkach nawet poza łazienką. Co więcej, zestaw ten wyposażony jest w ruchome 3 panele o różnym stopniu powiększenia. W efekcie dzięki temu lustru nakładanie makijażu stanie się proste, jak nigdy wcześniej.

Plastikowa zasłona prysznicowa

Zasłona prysznicowa © Amazon

Przy remoncie lub wykończeniu łazienki wiele osób staje przed dylematem, co wybrać: wannę czy prysznic? Istnieje jednak sposób, aby móc cieszyć się zaletami prysznica i nie rezygnować przy tym z wanny. Jest nim montaż zasłony prysznicowej. Najlepiej wybierać modele wykonane z trwałych, odpornych na uszkodzenia i woodoodpornych materiałów. Warunki te doskonale spełnia plastikowa zasłona prysznicowa, która charakteryzuje się ponadto estetycznym wyglądem. Będzie dzięki temu doskonale pasować do łazienek urządzonych w różnych stylach.

Haczyki do zasłon prysznicowych

Haczyki do zasłony prysznicowej © Amazon

Jak zostało wyżej wspomniane, aby móc cieszyć się zaletami zarówno wanny, jak i prysznica, należy zamontować zasłonę prysznicową. Choć nie jest to trudne zadanie, to trzeba mieć do tego odpowiednie akcesoria. Przede wszystkim trzeba wybrać odpowiednie haczyki prysznicowe. Muszą być one wykonane z materiałów odpornych na działanie wilgoci i nie rdzewieć. Co więcej, muszą być wytrzymałe, aby utrzymać nawet ciężki zasłony prysznicowe. Warto jednak, aby były także estetyczne i wygodne w użytkowaniu. Warunki te doskonale spełniają haczyki ze stali nierdzewnej pokryte warstwą niklu

Dywanik łazienkowy

Dywanik łazienkowy © Amazon

Wyjście z wanny lub spod prysznica prosto na zimne płytki to nic przyjemnego. Z pewnością nie raz zdarzyło ci się czegoś takiego doświadczyć i na pewno nie chcesz tego powtarzać. Dlatego zainwestuj w dywanik łazienkowy i to najlepiej takie, który wykonany jest z mikrofibry. Ten wyjątkowo miękki i przyjemny w dotyku materiał ogrzeje twoje stopy i ochroni je przed zimną posadzką. Co więcej, wykonany z niej dywanik bardzo dobrze chłonie wilgoć i jednocześnie szybko wysycha.

Zestaw ręczników

Ręczniki © Amazon

W łazience nie może oczywiście zabraknąć ręczników. Powinny być one jednak wykonane z trwałych i odpornych na rozdarcia materiałów. Dzięki temu nie trzeba ich będzie szybko wymieniać. Co jednak jeszcze ważniejsze ręczniki muszą być przyjemne w dotyku i nie podrażniać nawet delikatnej skóry. Dobrze też, aby prezentowały się estetycznie i pasowały do wystroju łazienki. Wszystkie te warunki dobrze spełnia zestaw ręczników American Soft Linen wykonanych z tureckiej bawełny.

Waga łazienkowa

Waga łazienkowa © Amazon

Ostatnio coraz więcej osób decyduje się zadbać o siebie i przejść na dietę. Dobrym sposobem, aby motywować się do stracenia kilku zbędnych kilogramów, jest stałe kontrolowanie własnej wagi. Dlatego też dobrze zainwestować w wagę łazienkową. Dzięki niej każdego ranka będziesz mógł sprawdzić, czy udało Ci się schudnąć.