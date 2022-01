Linie lotnicze "muszą" latać bez pasażerów? Rzecznik KE zaprzecza

Według serwisu branżowego smoglab.pl, lot z Warszawy do Lizbony wiąże się z emisją 228 kg CO2 w przeliczeniu na jedną osobę. Jeszcze więcej dwutlenku węgla wygeneruje podróż z polskiej stolicy do Chicago: w jedną stronę będzie to aż 624 kg. Lot do USA i z powrotem wyemituje zatem blisko 1,25 tony CO2 w przeliczeniu na jednego pasażera.