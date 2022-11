Mają najwięcej mikroinstalacji. Tauron stawia im magazyn energii

Mikroinstalacje fotowoltaiczne pozwalają zredukować rachunki za energię elektryczną. Nie da się jednak ukryć, że mają też swoje wady. Przy ich odpowiednio dużym zagęszczeniu mogą destabilizować sieć, podnosząc przy tym napięcie, co z kolei zaburza pracę innych instalacji fotowoltaicznych. Problem może być rozwiązany m.in. przez magazyny energii.

Tauron Dystrybucja przyłączył do sieci elektroenergetycznej przemysłowy magazyn energii w Ochotnicy Dolnej w województwie małopolskim. Lokalizacja nie jest przypadkowa. Wybrano ją na podstawie zagęszczenia instalacji fotowoltaicznych. Magazyn stanął w gminie, gdzie jest ono największe, jeśli chodzi o 1-fazowe instalacje.

Rosnąca liczba niewielkich instalacji fotowoltaicznych o mocy do 2 kW na terenie gminy Ochotnica Dolna sprawia, że w lokalnej sieci występuje duża asymetria napięć, co z kolei przekłada się na częste wyłączenia mikroinstalacji prosumenckich. Magazyny energii ograniczają to zjawisko i sprawiają, że fotowoltaika może pracować bardziej wydajnie.