Strażacy apelują. Chodzi o fotowoltaikę

Instalacje fotowoltaiczne mogą być przyczyną pożarów. Prąd stały, który produkują panele fotowoltaiczne, wiąże się z ryzykiem wystąpienia łuku elektrycznego, który to może doprowadzić do wybuchu ognia. Nie jest to jednak jedyna sytuacja, w której instalacja fotowoltaiczna jest strażakom nie w smak.

Panele fotowoltaiczne mają to do siebie, że generują energię elektryczną nawet wówczas, gdy inwerter jest wyłączony, a sama instalacja jest odcięta od sieci. To z kolei tworzy zagrożenie podczas prowadzenia działań gaśniczych. Nie chodzi tu tylko o to, że problemem może być polewanie instalacji znajdującej się pod napięciem wodą. Ryzyko wiąże się także z możliwością dotknięcia odsłoniętych, odizolowanych przewodów podczas przemieszczania się wewnątrz budynku objętego działaniami lub podczas ewakuacji ofiar.